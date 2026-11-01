Лекция-концерт об эпохе модерна — времени, когда архитектура, музыка и сам образ жизни стремились стать единым произведением искусства. На рубеже XIX–XX веков мир менялся с невероятной скоростью: появлялись новые города и технологии, менялись ритмы жизни — и вместе с ними рождалась новая эстетика. Модерн, стиль этой эпохи, словно «оживил» здания и интерьеры. На смену жёстким классическим формам пришли мягкие изгибы фасадов. Однообразный ритм окон уступил место разнообразию: они стали сложными и зачастую неповторяющимися. А строгие колонны на фасадах сменились изображениями ярких цветов, женских лиц и силуэтов. Это был настоящий бунт против старых, казавшихся скучными стилей. Он создал новую эстетику, в основе которой лежало противоречие: модерн превозносил природу и мистический символизм, но при этом использовал новейшие достижения техники. Модерн возник и расцвёл в Европе, а затем засиял и в России. На лекции ты узнаешь о предпосылках его появления и разберёшь его основные черты и разнообразные проявления. Ты составишь представление об основах модерна, научишься легко узнавать его по внешним особенностям и поймёшь, почему он до сих пор вдохновляет дизайнеров. Ты обсудишь, как музыка той эпохи перекликалась с её визуальным языком — текучим, чувственным, мечтательным и немного декадентским. Музыкальную атмосферу вечера создаст дуэт саксофониста Виктора Потёмкина и пианиста Павла Бабака — лауреатов российских джазовых конкурсов и победителей Cinema Jazz Awards. Это будет вечер о красоте как философии жизни: с архитектурой, музыкой, атмосферой старой Европы и ощущением времени, в котором искусство проникало во всё. О лекторе Марина Фирсова — гид и лектор компании «Глазами инженера». О дуэте Саксофонист Виктор Потёмкин и пианист Павел Бабак — музыканты, выступающие на популярных площадках Москвы, среди которых джаз-клуб «Эссе» и клуб Игоря Бутмана. Их исполнение отличается интеллигентным звучанием классического джазового ансамбля и креативным подходом к интерпретации известных мировых композиций и созданию авторских аранжировок. Виктор и Павел — победители II и III Всероссийских конкурсов джазовых коллективов, проходивших в рамках Московского джазового фестиваля. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входит угощение.