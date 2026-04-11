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Эпидемиология мемов и вирусных идей

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Почему бабушки любят присылать открытки в мессенджерах? Как информация становится вирусом? И можно ли управлять твоим мнением через мемчики? Вирусная информация — это далеко не только итальянский брейнрот и тренды в соцсетях. Поговорят о том, как работают информационные вирусы, почему политики и бизнес хотят прокатиться на волне хайпа, препарируют мемы и найдут вакцину от информационной эпидемии. Кто рассказывает? Иван Кузнецов. Публицист, писатель, продюсер. Автор книги «Мемы: научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».

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