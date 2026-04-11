Почему бабушки любят присылать открытки в мессенджерах? Как информация становится вирусом? И можно ли управлять твоим мнением через мемчики? Вирусная информация — это далеко не только итальянский брейнрот и тренды в соцсетях. Поговорят о том, как работают информационные вирусы, почему политики и бизнес хотят прокатиться на волне хайпа, препарируют мемы и найдут вакцину от информационной эпидемии. Кто рассказывает? Иван Кузнецов. Публицист, писатель, продюсер. Автор книги «Мемы: научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».