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English Speaking Club под кофеёк

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лови что-то на английском: Hi/Hello! — «Привет/Здравствуйте!». Good afternoon/morning/evening — «Добрый день/доброе утро/добрый вечер». How are you? — «Как ты?». How do you do? — «Как дела?». Прочитал? Теперь мчи на английские посиделки за чашечкой coffee. Стоимость: 1000р, место закрепляется после предоплаты 500р Вопросы и запись в тг @vspyshkacoffee

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