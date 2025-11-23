Лови что-то на английском: Hi/Hello! — «Привет/Здравствуйте!». Good afternoon/morning/evening — «Добрый день/доброе утро/добрый вечер». How are you? — «Как ты?». How do you do? — «Как дела?». Прочитал? Теперь мчи на английские посиделки за чашечкой coffee. Стоимость: 1000р, место закрепляется после предоплаты 500р Вопросы и запись в тг @vspyshkacoffee