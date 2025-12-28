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English Speaking Club

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

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Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Разговорный клуб английского под кофеёк. Приготовься поделиться своими историями, узнать что-то новое и найти единомышленников. Каждый раз обсуждают новую тему. Рекомендуемый уровень английского : intermediate Что тебя ждёт: — Обсуждения — Новые знакомства — Уютная и дружелюбная атмосферa Место закрепляется после предоплаты 500р.

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