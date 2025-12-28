Возраст 16+
Про событие
Разговорный клуб английского под кофеёк. Приготовься поделиться своими историями, узнать что-то новое и найти единомышленников. Каждый раз обсуждают новую тему. Рекомендуемый уровень английского : intermediate Что тебя ждёт: — Обсуждения — Новые знакомства — Уютная и дружелюбная атмосферa Место закрепляется после предоплаты 500р.
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