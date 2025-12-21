Мероприятие про безопасность и взаимодействие через игры для тех, кто хочет завести новую дружбу или просто поиграть и пообщаться на английском языке. Тема: Friendship: common preferences and similarities / Дружба: общие интересы и точки соприкосновения. На встрече ты: Окунёшься в обсуждение стереотипов о коммуникации и дружбе, узнаешь себя и друг друга с опорой на метафорические карты и попробуешь установить контакт с интересующими людьми через командную и парную работу. Всё это на английском языке. Принципы: consent, action, speaking a foreign language (English), accessibility. Формат: участники будут меняться по парам и группам, что даст возможность понемногу пообщаться друг с другом. Между играми возможны перерывы. Level: уровень B1-B2 Примеры тематической лексики: to hit it off with sb, to share an interest in smth, to be birds of feather, to be into smth Проводят: Фидан — студентка 4-го курса направления лингвистики в сфере методики преподавания иностранных языков и Даша — организаторка мероприятий и вечеринок, психологиня. Самые важные слова по теме будут выведены на экран, ведущие тебе во всём помогут. Приноси снеки и хорошее настроение. Вместимость: до 14 человек Записаться на мероприятие через ТГ