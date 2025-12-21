ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

English Game-Friending

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Мероприятие про безопасность и взаимодействие через игры для тех, кто хочет завести новую дружбу или просто поиграть и пообщаться на английском языке. Тема: Friendship: common preferences and similarities / Дружба: общие интересы и точки соприкосновения. На встрече ты: Окунёшься в обсуждение стереотипов о коммуникации и дружбе, узнаешь себя и друг друга с опорой на метафорические карты и попробуешь установить контакт с интересующими людьми через командную и парную работу. Всё это на английском языке. Принципы: consent, action, speaking a foreign language (English), accessibility. Формат: участники будут меняться по парам и группам, что даст возможность понемногу пообщаться друг с другом. Между играми возможны перерывы. Level: уровень B1-B2 Примеры тематической лексики: to hit it off with sb, to share an interest in smth, to be birds of feather, to be into smth Проводят: Фидан — студентка 4-го курса направления лингвистики в сфере методики преподавания иностранных языков и Даша — организаторка мероприятий и вечеринок, психологиня. Самые важные слова по теме будут выведены на экран, ведущие тебе во всём помогут. Приноси снеки и хорошее настроение. Вместимость: до 14 человек Записаться на мероприятие через ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста