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Эндорфинофилия

Тятр, Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Для всех, кто хоть раз говорил себе: «Я справлюсь» — но не был уверен. Экзистенциальная драма в глитч-оболочке. История о том, что происходит с человеком после утраты, о чувствах, которые мы боимся признавать. Главная героиня разрывается между внешней стойкостью и внутренним отчаянием. Чтобы не сойти с ума, она создаёт в своём воображении Имоджен и Джей — отражения своих чувств, страха и несказанных слов. Визуально необычная постановка с использованием видеокамеры и трансляции на экран в зале, создавая эффект расширенной сцены — спектакль одновременно живой и кинематографичный. Для тех, кто ищет смысл после потерь, слова в тишине и себя среди обломков воспоминаний. В основе спектакля пьеса Сони Дымшиц «Тревожная песнь», вошедшая в Лонг-лист Конкурса Современной Драматургии «Ремарка-2025» и пьесы Нобелевского лауреата Юна Фосса «Свобода», «Вон там». Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.

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