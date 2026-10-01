Для всех, кто хоть раз говорил себе: «Я справлюсь» — но не был уверен. Экзистенциальная драма в глитч-оболочке. История о том, что происходит с человеком после утраты, о чувствах, которые мы боимся признавать. Главная героиня разрывается между внешней стойкостью и внутренним отчаянием. Чтобы не сойти с ума, она создаёт в своём воображении Имоджен и Джей — отражения своих чувств, страха и несказанных слов. Визуально необычная постановка с использованием видеокамеры и трансляции на экран в зале, создавая эффект расширенной сцены — спектакль одновременно живой и кинематографичный. Для тех, кто ищет смысл после потерь, слова в тишине и себя среди обломков воспоминаний. В основе спектакля пьеса Сони Дымшиц «Тревожная песнь», вошедшая в Лонг-лист Конкурса Современной Драматургии «Ремарка-2025» и пьесы Нобелевского лауреата Юна Фосса «Свобода», «Вон там». Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.