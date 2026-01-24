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Endless Sea feat Seaman club 47

Микс, 1-я Брестская улица, 2с3

Начало:

Завершение:

от 99₽ до 1199₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Бесконечное море электронной музыки, море друзей, эмоций, которые вновь перемещается с ЮГА со своим клубом моряков. Лайн-ап: Gorin Seaman (Bday set) Masterov Arkady Air Savin Samir Kuliev Bill (RU) Antib (Spb) Deep Choice (Spb) Croff Вход осуществляется по спискам, вот основные моменты * списки действуют до 3-х ночи (чтобы получить депозитную карту на 1 000р. — приезжай до 3-х ночи) * Мужчинам вход 1 000р. (которые идут в счёт депозита) * Девушкам вход бесплатный, а запись в списки даст депозит в 1 000 рублей.

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