Бесконечное море электронной музыки, море друзей, эмоций, которые вновь перемещается с ЮГА со своим клубом моряков. Лайн-ап: Gorin Seaman (Bday set) Masterov Arkady Air Savin Samir Kuliev Bill (RU) Antib (Spb) Deep Choice (Spb) Croff Вход осуществляется по спискам, вот основные моменты * списки действуют до 3-х ночи (чтобы получить депозитную карту на 1 000р. — приезжай до 3-х ночи) * Мужчинам вход 1 000р. (которые идут в счёт депозита) * Девушкам вход бесплатный, а запись в списки даст депозит в 1 000 рублей.