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Про событие
Тематический рейв, где 7 маститых диджеев сыграют все 7 альбомов The Prodigy, используя в своих сетах как оригинальные треки с каждого релиза, так и синглы, ремиксы и реворки презентуемой альбомной эпохи. Тебя ждёт погружение в 7 легендарных историй жизни парней из Эссекса, сопровождаемых тематическим видеорядом, работой МС и рассказом про историю альбомов. * Не является концертом The Prodigy ;)
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Комментарии
Андрей12 сентября 2025, 12:27
Были однажды на этом событии, очень понравилось. Билеты в этом году взяли сильно заранее. Предвкушаем, готовимся
Andrey30 сентября 2025, 02:04
Андрей, поделитесь программой подготовки?:)
там тебе Андрей ответил не через "ответить" и тебе скорее всего не пришло уведомление, глянь комменты))
Ха, тезка, процесс прост: слушаем хорошую музыку, гуляем пока позволяет погода и обдумываем какие-бы костюмы мы хотели надеть. В меру оригиналтные, но и достаточно безбашеные