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Prodigy Con Наследие (Prodigy Con Legacy)

Base
улица Орджоникидзе, 11

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 8000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тематический рейв, где 7 маститых диджеев сыграют все 7 альбомов The Prodigy, используя в своих сетах как оригинальные треки с каждого релиза, так и синглы, ремиксы и реворки презентуемой альбомной эпохи. Тебя ждёт погружение в 7 легендарных историй жизни парней из Эссекса, сопровождаемых тематическим видеорядом, работой МС и рассказом про историю альбомов. * Не является концертом The Prodigy ;)

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Комментарии

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Андрей
30 сентября 2025, 02:27

Ха, тезка, процесс прост: слушаем хорошую музыку, гуляем пока позволяет погода и обдумываем какие-бы костюмы мы хотели надеть. В меру оригиналтные, но и достаточно безбашеные

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Андрей
12 сентября 2025, 12:27

Были однажды на этом событии, очень понравилось. Билеты в этом году взяли сильно заранее. Предвкушаем, готовимся

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Andrey
30 сентября 2025, 02:04

Андрей, поделитесь программой подготовки?:)

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Гриша
30 сентября 2025, 10:28

там тебе Андрей ответил не через "ответить" и тебе скорее всего не пришло уведомление, глянь комменты))

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