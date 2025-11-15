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Endemic ART

Новый Манеж, Георгиевский переулок, 3/3

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от 12000₽ до 25000₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Вечер для тех, кто ищет в искусстве не развлечение, а глубину и внутреннее преображение. Камерный зал на 150 гостей создаст пространство живого диалога между эстетикой и смыслом. Круглая сцена растворит границы между артистами и зрителями, которых ждёт полное погружение в стихию звука и движения. Концепция вечера: синтез музыки, хореографии и визуального нарратива. В центре внимания — выдающийся пианист Никита Тонконогов, чьё появление на сцене становится жестом доверия к истинным ценителям его таланта и продолжением поиска новых форм. Музыка Никиты Тонконогова оживёт в танце, который исполнят ведущие артисты российской сцены: Олег Габышев, Юлия Гребенщикова, Карим Абдуллин, Ольга Сизых и Артур Мкртчян. Владимир Магомадов исполнит оперную партию. Режиссер-постановщик — Анна Верде, создательница уникальных пластических спектаклей, в которых современный балет органично переплетается с драматическим театром, музыкой и визуальным искусством.

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