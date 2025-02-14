На дегустации будут читать стихи классиков: Маяковского, Пушкина, Есенина и Фета. Каждое прочтение будет сопровождаться рассказом про вино, что создаст идеальный фон для погружения в мир чувств. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.