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Эмоции в строках: поэтический вечер с вином

Большая Татарская улица, вл13с16

Начало:

Завершение:

4490₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

На дегустации будут читать стихи классиков: Маяковского, Пушкина, Есенина и Фета. Каждое прочтение будет сопровождаться рассказом про вино, что создаст идеальный фон для погружения в мир чувств. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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