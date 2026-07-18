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Эмофест

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Легендарный Эмофест, один из главных смотров отечественной альтернативной и эмо-сцены, пройдёт в Москве в двухдневном формате. Сегодня музыка, когда-то считавшаяся андеграундной, переживает вторую волну популярности, возвращает дух нулевых взрослым слушателям и продолжает привлекать новую, совсем юную аудиторию. Имя хэдлайнера фестиваля пока не названо, но это лишь добавляет интриги и без того долгожданной встрече. Однако известно, что с полноценными концертными сетами выступят 10 групп, в числе которых: ДоЗавтра — коллектив из Магнитогорска, начинавший свой путь в том самом 2007 году и ставший одним из символов альтернативной волны того времени; Natry — независимая группа из Подмосковья, отличающаяся эмоциональной лирикой; Asitmc — яркие представители альтернативной сцены, известные своими живыми и дерзкими выступлениями; ENA — внежанровая команда из Москвы, смело миксующая рок с рэпом. Pravda Лето — открытое пространство, спрятанное от посторонних во дворе клуба Pravda. Площадка вмещает 1000 гостей, имеет развитую инфраструктуру (бар, стационарные санузлы) и как нельзя лучше подходит для проведения городских фестивалей. Здесь установлено эталонное звуковое оборудование, почти нет ограничений по шуму, поэтому зрители смогут в полной мере оценить мощь гитар, плотность баса и эмоционально покричать вместе с вокалистами о том, что всё ещё болит.

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