Легендарный Эмофест, один из главных смотров отечественной альтернативной и эмо-сцены, пройдёт в Москве в двухдневном формате. Сегодня музыка, когда-то считавшаяся андеграундной, переживает вторую волну популярности, возвращает дух нулевых взрослым слушателям и продолжает привлекать новую, совсем юную аудиторию. Имя хэдлайнера фестиваля пока не названо, но это лишь добавляет интриги и без того долгожданной встрече. Однако известно, что с полноценными концертными сетами выступят 10 групп, в числе которых: ДоЗавтра — коллектив из Магнитогорска, начинавший свой путь в том самом 2007 году и ставший одним из символов альтернативной волны того времени; Natry — независимая группа из Подмосковья, отличающаяся эмоциональной лирикой; Asitmc — яркие представители альтернативной сцены, известные своими живыми и дерзкими выступлениями; ENA — внежанровая команда из Москвы, смело миксующая рок с рэпом. Pravda Лето — открытое пространство, спрятанное от посторонних во дворе клуба Pravda. Площадка вмещает 1000 гостей, имеет развитую инфраструктуру (бар, стационарные санузлы) и как нельзя лучше подходит для проведения городских фестивалей. Здесь установлено эталонное звуковое оборудование, почти нет ограничений по шуму, поэтому зрители смогут в полной мере оценить мощь гитар, плотность баса и эмоционально покричать вместе с вокалистами о том, что всё ещё болит.