Три голоса московского эмо андеграунда — один альбом о боли, любви и расставании. Сборник «палитра искусственных сомнений юности нашей» от morerossa, «ретпарк» и takustal. Будут сыграны новые и старые треки, продемонстрированы внезапные колабы и, конечно же, спецгости: prospal. и «хуже не будет»