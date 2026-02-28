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Три голоса московского эмо андеграунда — один альбом о боли, любви и расставании. Сборник «палитра искусственных сомнений юности нашей» от morerossa, «ретпарк» и takustal. Будут сыграны новые и старые треки, продемонстрированы внезапные колабы и, конечно же, спецгости: prospal. и «хуже не будет»
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