Оркестр Новая Москва представляет программу, посвящённую музыке Игоря Стравинского и Эрнеста Блоха. Прозвучат редко исполняемые неоклассические сочинения обоих композиторов. Концерт ре-мажор для струнных был создан Стравинским в Голливуде в 1946 году — это первое сочинение, написанное композитором после получения им американского гражданства. Оно было написано по заказу швейцарского дирижера, мецената и мультимиллионера Пауля Захера в честь 20-летия Базельского камерного оркестра, поэтому известно под названием «Базельский концерт». На эту музыку поставлено несколько балетов в Германии, Америке и Бельгии. Концерт решён в традиционной трехчастной барочной форме concerto grosso (быстро-медленно-быстро) — это одно из последних неоклассических и вообще тональных сочинений Стравинского. Музыка Эрнеста Блоха в России звучит гораздо реже, хотя это, пожалуй, самый известный швейцарский композитор. Как и Стравинский, он эмигрировал в Америку, но гораздо раньше — он стал американским гражданином в 1924 году. Вскоре после получения гражданства он пишет свой первый Concerto Grosso — с его помощью он планировал продемонстрировать всем, и прежде всего своим студентам, что старинные формы в музыке (да и вообще тональная музыка) вовсе не отжили свое. Студенты, вовсю увлекающиеся диссонансами и атональной музыкой, не вполне ему верили, однако сыграв только что написанное сочинение, студенческий оркестр, по воспоминаниям очевидцев, закричал от восторга — а Concerto Grosso стал одной из самых исполняемых вещей Блоха, и остается ею по сей день. Концертино для альта, флейты и струнных — еще одно неоклассическое сочинение, написанное по заказу Джулиардской школы примерно тогда же, когда и «Базельский концерт» Стравинского. Несмотря на то, что студенты послевоенной эпохи с ещё бо?льшим подозрением относились к тональной, мелодичной музыке, концертино, использующее классические формы фуги и пассакальи и принципы контрапункта, оказалось исключительно популярным среди молодых музыкантов. Программа: Игорь Стравинский. Концерт in D (Базельский) (1946) Эрнест Блох. Концертино для альта, флейты и струнных (1948) Эрнест Блох. Кончерто гроссо №1 (1924)