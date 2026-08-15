2 дня, 14 артистов, 15 000 зрителей, 20 шефповаров. Загородное гастрономическое путешествие с любимыми артистами. Для тебя выступят: 15 августа 130 по встречной на старенькой Vespa Natta, Димма Урих, Хмыров, Тима ищет свет, Beautiful boys, Feduk 16 августа Reallowly Pluto, Синдром главного героя, Pompeya, Eighteen, Nemiga, Найк Борзов Помимо музыки тебя также ждут рестораны и шефы со всей России, а ещё спортивные турниры, лаундж-зоны, творческие игры и квесты.