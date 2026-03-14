Настоящий вайб пятидесятых и кино-хиты шестидесятых в оригинальных аранжировках — так, как они в реальности звучали на концертах и пластинках Короля. Первое отделение концерта посвящено раннему творчеству Элвиса — золотым 1950м. Бодрый рок-н-ролл, мелодичный кантри, романтичные баллады в неизменно эмоциональной подаче юного Элвиса. Прозвучат такие хиты как Blue Suede Shoes, Hound dog, Love me tender, Heartbreak hotel, Trouble, а также более редкие песни. Второе отделение — глянцевый голливудский кино-период Элвиса Пресли. Песни, записанные в шестидесятые, выходили как саундтреки к фильмам, в которых он снимался, а, на минуточку, фильмография Элвиса насчитывает более тридцати кинолент. Ты услышишь вживую Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, Can’t Help Falling In Love, оригинальную версию A little less conversation, а также многие другие композиции из фильмографии Короля.