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Ёлочные игрушки из фольги

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать уникальные ёлочные украшения в старинной технике чеканки! Ты освоишь базовые приёмы работы с фольгой и создашь сет авторских игрушек, которые станут изюминкой твоей праздничной ёлки. Унесёшь с собой не только красивые игрушки по своим эскизам, но и новые навыки, вдохновение для дальнейшего творчества, а также тёплые воспоминания о совместном предпраздничном рукоделии. Твои украшения станут особенными — ведь они созданы с любовью и вниманием к каждой детали. Продолжительность: 3 часа.

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