На мастер-классе ты сможешь создать уникальные ёлочные украшения в старинной технике чеканки! Ты освоишь базовые приёмы работы с фольгой и создашь сет авторских игрушек, которые станут изюминкой твоей праздничной ёлки. Унесёшь с собой не только красивые игрушки по своим эскизам, но и новые навыки, вдохновение для дальнейшего творчества, а также тёплые воспоминания о совместном предпраздничном рукоделии. Твои украшения станут особенными — ведь они созданы с любовью и вниманием к каждой детали. Продолжительность: 3 часа.