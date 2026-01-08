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Ёлка, свечи и вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
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Про событие

В этот вечер обратись к Рождеству не как к обряду, а как к человеческому переживанию: хрупкому, ищущему, наполненному вопросами и тихой надеждой. Именно таким его видели поэты Серебряного века. Вместе с Августином Гришиным и группой «Длина Дыхания» пройдёшь этот путь через поэзию и музыку. Прозвучат стихи Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Александра Вертинского, Николая Гумилёва, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходасевича, Фёдора Сологуба, Осипа Мандельштама, Льва Мея, Александра Перфильева и других авторов — тексты, в которых Рождество становится размышлением о вере, сомнении, чуде и внутреннем свете. Музыкальная часть вечера будет столь же многослойной, как и сама поэзия. Трио — акустическая гитара, бас и электрогитара — дополненное шаманским бубном и драм-машиной, создаст живое, меняющееся звучание. Будут песни и музыкальные фрагменты под стихи, Вертинский в авторской интерпретации, бардовская интонация Окуджавы, а также собственные произведения группы в эстетике софт-рока и инди-рока.

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