Узнаешь на лекции, как парфюмерные дома Российской Империи создавали праздник. Перед Рождеством работа на парфюмерных предприятиях Брокара, Ралле, Сиу и других превращалась в волшебные сказки: необычные маркетинговые ходы к началу бального сезона, украшения для ёлок и новые ароматы наполняли фабрики особым настроением. На лекции мы ты развернёшь эту праздничную упаковку и узнаешь: — Какие ароматы и сюрпризные коробки дарили на Рождество и кто их придумывал — ?Как в дореволюционной рекламе создавали образ идеального праздника — ?Какие хитрости и маркетинговые ходы использовали фабриканты, чтобы их духи оказались под ёлкой — ?Что влияло на выпуск новых духов перед Рождеством Ты увидишь, как рождественская магия соединялась с искусством продаж, а запах ёлки и мандаринов надолго соединился с ароматом духов в сознании людей. Также тебя ждут уникальные экспонаты из архивов Русского музея парфюмерии и возможность услышать ароматы, связанные с праздником Рождества. В стоимость билета входит: игристое, чай, кофе и разнообразные угощения.