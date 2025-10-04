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Елена Журавлёва «Земля — тыква или дыня?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

В 30-е годы XVIII века в парижских салонах не утихает великий спор декартистов и ньютонианцев. Одни полагают Землю вытянутой, как дыня, другие — сплюснутой, как тыква. Чтобы навсегда положить конец раздорам и снискать мировое признание, Французская Академия Наук отправляет две миссии: на экватор и к Северному полярному кругу. Ученые мужи должны измерить градус меридиана на разных концах планеты и установить истинную форму Земли. Экваториальной экспедицией руководил астроном Луи Годен, а Арктической — математик Мопертюи, любимец Фридриха Великого. На лекции поговоришь о том, как попасть в международную экспедицию, позаботиться о бюджете, коллегах и своем возвращении. А еще об успехе: к кому он приходит — к тем, кто больше претерпел или к тем, кто первым принес результат? Разумеется, если действуешь в начале XVIII века. Лектор: Елена Журавлёва. Преподаватель кафедры геоинформационных систем и технологий Государственного университета «Дубна». Автор проекта «Геодезия и Отвага!», рассказывающего об истории астрономии и геодезии.

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