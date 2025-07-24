Во время шоу гости смогут визуально пройти через элементы земли, воздуха, воды, огня и эфира, почувствовать баланс между внешним и внутренним миром, погрузиться в состояние равновесия и гармонии. Звуки, свет, движение и голос создают, в совокупности, эффект «дыхания вселенной», вместе с которым дышат и раскрываются в танце все пять стихий. Огонь, вода, земля, воздух и эфир: каждый из этих элементов содержит в себе определенную силу и характер. Огонь представляет страсть, энергию и творческое начало. Вода символизирует эмоции, интуицию и поток жизни. Земля ассоциируется с устойчивостью, материальным миром и плодородием. Воздух представляет свободу, мысль и коммуникацию. Эфир является самым тонким и духовным элементом, символизируя божественное начало и высшие сферы. Каждый элемент неотъемлемо связан с человеком и его восприятием окружающего мира и самого себя. В «Гармонии» LED-экраны расположены по всему периметру зала с эффектом обзора на 360 градусов, а система 8-канального звука делает музыку более объёмной и реалистичной. Такое решение создает эффект присутствия внутри контента, и зрители становятся частью удивительного шоу. Именно благодаря такой технологии возможно испытать невероятный спектр эмоций, которые запомнятся надолго каждому посетителю. Идея шоу принадлежит Тате Карапетян, автору проекта иммерсивного арт-пространства Luminar. График работы: Ежедневно 10:00–22:00