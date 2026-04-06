Электроквартирник
Лубянский пр., 25, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Мини-фестиваль электронной музыки: лефтфилд и айдиэм, перетекающий в дриллнбейс и брейккор. Вечер экспериментальной электроники и живых сетов. Лайн-ап: aleph0 sourshit aleph0 + sourshit predawka OdO palindrom Культ Памяти Null_Dan syringeee rat eater
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