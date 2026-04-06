Мини-фестиваль электронной музыки: лефтфилд и айдиэм, перетекающий в дриллнбейс и брейккор. Вечер экспериментальной электроники и живых сетов. Лайн-ап: aleph0 sourshit aleph0 + sourshit predawka OdO palindrom Культ Памяти Null_Dan syringeee rat eater