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Электроквартирник

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Мини-фестиваль электронной музыки: лефтфилд и айдиэм, перетекающий в дриллнбейс и брейккор. Вечер экспериментальной электроники и живых сетов. Лайн-ап: aleph0 sourshit aleph0 + sourshit predawka OdO palindrom Культ Памяти Null_Dan syringeee rat eater

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