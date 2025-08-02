Летние вечера — лучшее время наслаждаться закатами на террасе гастробаре Black. Собираются под открытым небом в одном из лучших заведений города, откуда комфортно наблюдать не только закат, но и архитектурные достопримечательности города Москвы такие как легендарная фабрика Красный Октябрь и памятник Петру Первому. Музыкальными проводниками выступят резиденты AM:PM , а так же друзья-единомышленники, умеющие создавать вибрации, располагающие для танцев, объятий, поцелуев и тёплых дружеских встреч с бокалами освежающего апероля. Line-up: Sander Zhukov Paysage Priorova Alex (Hybrid live) Marvetka Promi & Ikaduca Anton August (Hybrid live)