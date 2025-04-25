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Electric Sunset

«Коктебель Бар», 31-й этаж Radisson Collection Hotel

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5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Музыкально-светское мероприятие отшумит на 31-м этаже сталинской высотки. На этот раз домом для культовой вечеринки станет двухуровневый «Коктебель Бар» с панорамным видом на уже совсем весеннюю Москву. Этим вечером тебя встретят максимальная концентрация красивых и стильных людей, качественная музыка от продюсеров электронной музыкальной сцены Spiriton и Luxury Underground System, известных роскошными Балами Ангелов и Цветов в «Турандот», авторская кухня и напитки. Ответственные за настроение и музыкальное путешествие: KOROLEV / SOLWAY / LUXNEWMAN / ART OF VOICE За гастрономическое направление отвечает звёздный итальянец Джузеппе Дави, в послужном списке которого работа в ресторанах со звездами Мишлен. Меню с акцентом на рыбу и морепродукты, тапас, вкуснейший RAW-бар — устрицы, ежи, осетровая икра и другие локальные достопримечательности. Возможна бронь столов от 2 гостей от 40000 рублей (в стоимость включены билеты и депозит на еду, напитки, алкоголь). FC / DC: коктейльные образы, модный casual. Всю интересующую информацию по мероприятию можешь узнать по указанному номеру телефона.

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