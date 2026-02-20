Китайский Новый год с шикарным панорамным видом на Москву и с Dad of the Year из Канады. Хедлайнер-артист из Канады — Dad of the Year, а также Birthday Set с ультрамодной музыкой от именинника, основателя Luxus и культового продюсера Кирилла Королева и резиденты. Dress Wish: Азиатский шик