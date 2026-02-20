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Electric Sound Garden / Chinese New Year Edition

ТЭМУ, улица Новый Арбат, 2, 12 этаж

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Завершение:

от 7000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Китайский Новый год с шикарным панорамным видом на Москву и с Dad of the Year из Канады. Хедлайнер-артист из Канады — Dad of the Year, а также Birthday Set с ультрамодной музыкой от именинника, основателя Luxus и культового продюсера Кирилла Королева и резиденты. Dress Wish: Азиатский шик

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