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Эльдар Агаев. Стендап концерт «Свои заботы»

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Эльдар Агаев — независимый стендап комик, покоряющий аудиторию через социальные сети. Высокий красивый восточный парень, как называет его мама, или актер турецких сериалов, как называют его зрители. Недавно стал мужем отцом, а значит появилось новое поле для шуток и размышлений. Семейная жизнь, брак, какого быть родителем, отношение к традиционным ценностям и другие взрослые вопросы в сольном концерте Эльдара Агаева «Свои заботы». Сбор гостей за полчаса до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).

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