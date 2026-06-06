Эльдар Агаев. Стендап концерт «Свои заботы»
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Эльдар Агаев — независимый стендап комик, покоряющий аудиторию через социальные сети. Высокий красивый восточный парень, как называет его мама, или актер турецких сериалов, как называют его зрители. Недавно стал мужем отцом, а значит появилось новое поле для шуток и размышлений. Семейная жизнь, брак, какого быть родителем, отношение к традиционным ценностям и другие взрослые вопросы в сольном концерте Эльдара Агаева «Свои заботы». Сбор гостей за полчаса до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).
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