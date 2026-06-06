Эльдар Агаев — независимый стендап комик, покоряющий аудиторию через социальные сети. Высокий красивый восточный парень, как называет его мама, или актер турецких сериалов, как называют его зрители. Недавно стал мужем отцом, а значит появилось новое поле для шуток и размышлений. Семейная жизнь, брак, какого быть родителем, отношение к традиционным ценностям и другие взрослые вопросы в сольном концерте Эльдара Агаева «Свои заботы». Сбор гостей за полчаса до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).