Готовься к путешествию за пределы реальности, где гравитация теряет силу, а время растворяется в пульсации психоделических битов. В честь Дня космонавтики тебя приглашают на запуск самого мощного звукового шаттла, который унесет тебя в глубины межгалактического транса. Это не просто рэйв. Это миссия. В эту космическую ночь диджеи сыграют сеты из лучших треков мировых звёзд Psytrance сцены. — Skazi b2b Void by dj Doc.Gonzo — GMS b2b Mad Tribe by dj Monk's — Reversed Logic b2b X-Side by dj ­ Flash — Dezzert b2b Synthetic Chaos by dj DenyXis — Middle Mode b2b Virtual Light by dj TwoFaders — Avalon b2b Volcano On Mars by dj Protomusic — Ace Ventura b2b Captain Hook by dj Algorithm — Waio b2b Ital by dj Skazka — Space Cat b2b Vibe Tribe by dj U-Djin — Switch b2b Melicia by dj Masalay