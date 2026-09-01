Рейв для тех, кто выбрал себя. Жанры: техно, драм, хаус, транс, пси, кислота, органика 0 алкоголя 0 пафоса 0 понтов 0 эзотерики Лайнап: DJ MAGMA DJ KAPI1TAN DJ MARIYA ESTER (violin) Живая музыка: Losjento саундхилинг — гонг, поющие чаши Alex Shulgan Ведущие: Mark Katar OmDaria Перформеры: Река Виктория Теморф Гектор 100% Рейв 100% ЗОЖ 100% свобода 100% разъ*б Балеты: 1 персона 1,5К 2 — 2К 3 — 2,1К 4 — 2,4К 5 — 2,5К билет на входе 2К