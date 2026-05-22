Улыбка Сталина, дом предварительного заключения, кремлёвский крематорий. У этого дома много имён, и все они пугающие. Узнай, так ли он страшен? Или все жуткие истории — не более, чем легенда? Этот дом строился как настоящий Город Будущего — с фонтанами во дворах, с собственным кинотеатром, теннисными кортами, боулингом, фабрикой-кухней, прачечной. Потолки расписывали художники Эрмитажа, в каждой квартире был телефон и полная обстановка: от роскошной мебели, постельного белья и полотенец, до картин и столового серебра. Здесь жили первые люди государства. Те, кто вершил судьбу страны и влиял на ход мировой истории. У них было всё. Но на всех предметах интерьера были инвентарные номера, чтобы жители понимали: им здесь ничего не принадлежит, даже собственная жизнь. Секретом не были и тайные комнаты, скрытые проходы и лестницы, устроенные для слежки за обитателями. Но об этом не стоило говорить, ведь дворники, лифтёры, прислуга — все служили в НКВД. Блуждая по хитросплетениям внутренних дворов дома на набережной, ты узнаешь: — что случилось с советскими Ромео и Джульеттой — как юный Нострадамус из дома на набережной предсказал ход войны — куда делся 11 подъезд дома — как вышло, что в доме на набережной жили пингвины и медведи — куда вёл подземный ход под Москвой-рекой и причём здесь Иван Грозный — почему детей советской элиты выгуливали на крыше А ещё ты узнаешь о судьбах жителей, о чёрных воронках, которые увезли из этого дома более трети жителей, о его легендах и призраках. Экскурсия НЕ предполагает посещение подъездов, квартир и музея дома на набережной. Продолжительность: 2,5 часа.