В настоящее время фасад особняка находится на реставрации, поэтому не получится рассмотреть его на экскурсии. В то же время это станет уникальным опытом — наблюдать и осмыслять процесс реставрации «здесь и сейчас». Усадьба в Подсосенском переулке известна ещё с XVIII века, а в основе бывшего главного дома до сих пор сохраняются старинные палаты. Усадьба принадлежала фабрикантам Плавильщиковым, а в 1839 году была приобретена Елисеем Саввичем Морозовым, представителем известной купеческой династии. Его сын Викула выстроил по красной линии переулка новый дом, который приспособил под административные нужды своего бизнеса. Автором проекта выступил архитектор Михаил Чичагов, а спустя 25 лет Федор Шехтель осуществил реконструкцию. На экскурсии ты увидишь: — лестницу, сделанную из цельных мраморных плит — экзотический интерьер в египетском стиле — роскошный рафаэлевский холл и барочный зал с камином — эффектный кабинет в псевдоготическом стиле, созданный Шехтелем На экскурсии ты узнаешь: — как складывалась судьба одной из ветвей Морозовых и принадлежавшей им коллекции редчайших гравюр, икон и фарфора — как распознать архитектурные стили, если их используется сразу много — как выглядят сохранившиеся интерьеры дома, построенного во второй половине XIX века. Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут Доступные даты: 16 августа 14:30 23 августа 18:30 30 августа 12:30