Ты увидишь, как жила знаменитая балерина Майя Плисецкая — олицетворение искусства балета, пример уникального творческого долголетия, создательница собственного репертуара и «плисецкого стиля» танца. Узнаешь, что она любила на сцене и в быту, какие предметы искусства и вещи её окружали. Познакомишься с историей семьи Плисецкой и прикоснешься к уникальным воспоминаниям. Ведущий: Алексей Исайчев — историк балета, сотрудник Большого театра, преподаватель Московской государственной академии хореографии.