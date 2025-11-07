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Экскурсия в музей-квартиру Майи Плисецкой

Тверская улица, 25/9

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Завершение:

7000₽
Возраст 6+

Про событие

Ты увидишь, как жила знаменитая балерина Майя Плисецкая — олицетворение искусства балета, пример уникального творческого долголетия, создательница собственного репертуара и «плисецкого стиля» танца. Узнаешь, что она любила на сцене и в быту, какие предметы искусства и вещи её окружали. Познакомишься с историей семьи Плисецкой и прикоснешься к уникальным воспоминаниям. Ведущий: Алексей Исайчев — историк балета, сотрудник Большого театра, преподаватель Московской государственной академии хореографии.

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