Экскурсия по выставке «Место для тебя. И для меня тут есть место»
Новослободская, 45Б
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Вместе с куратором проекта, Олей Шмуклер, ты отправишься в путешествие по экспозиции, узнаешь о тонкостях работы художников, Ивана Майта и Марии Стадник, а также раскроешь секреты создания ключевых объектов выставки — «Тропы взаимодействия» и серии монотипий с хокку «Объединяющие строки». Через произведения искусства ты проследишь, как места и предметы хранят отпечатки ушедших встреч и становятся сокровищницей памяти. Погружайся в атмосферу размышлений о человеческих взаимоотношениях через призму авторского замысла.
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