Вместе с куратором проекта, Олей Шмуклер, ты отправишься в путешествие по экспозиции, узнаешь о тонкостях работы художников, Ивана Майта и Марии Стадник, а также раскроешь секреты создания ключевых объектов выставки — «Тропы взаимодействия» и серии монотипий с хокку «Объединяющие строки». Через произведения искусства ты проследишь, как места и предметы хранят отпечатки ушедших встреч и становятся сокровищницей памяти. Погружайся в атмосферу размышлений о человеческих взаимоотношениях через призму авторского замысла.