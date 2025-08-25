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Экскурсия по выставке «Место для тебя. И для меня тут есть место»

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Вместе с куратором проекта, Олей Шмуклер, ты отправишься в путешествие по экспозиции, узнаешь о тонкостях работы художников, Ивана Майта и Марии Стадник, а также раскроешь секреты создания ключевых объектов выставки — «Тропы взаимодействия» и серии монотипий с хокку «Объединяющие строки». Через произведения искусства ты проследишь, как места и предметы хранят отпечатки ушедших встреч и становятся сокровищницей памяти. Погружайся в атмосферу размышлений о человеческих взаимоотношениях через призму авторского замысла.

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