Дом-миллион, Эрмитаж на Пречистенке — как только не называли москвичи этот роскошный особняк, принадлежавший пожилой вдове и заядлой кошатнице Александре Ивановне Коншиной. Торжественные анфилады комнат с изысканными интерьерами и чудесной лепниной, самое большое стекло в Европе, доставленное из Италии в специально оборудованном вагоне, передовые достижения инженерии начала 20 века, крытый стеклянным куполом роскошный зимний сад с тропическими растениями и живым павлином в золотой клетке, мраморные колонны и изящные скульптурные изваяния приводили в восторг всю Москву. Кроме эксцентричной миллионерши Коншиной и её супруга-текстильного короля, стены этого особняка помнят и представителей богатейшего рода Нарышкиных, родственников прекрасной Натали Гончаровой. А, значит, и Александр Сергеевич захаживал сюда по родственному. И ты зайдёшь погулять по парадным залам, будуарам и анфиладам. Кружась по роскошным залам старинного особняка, ты узнаешь: — сколько в действительности стоил «Дом-миллион» — кто такие «архаровцы» и чем чреват проигрыш в игре «угадай желание монарха» — почему семейство Нарышкиных преследовал злой рок и при чём здесь борода юродивого — что делать даме, если с неё спадает юбка в присутствии императора — кто «поселил» в роскошный особняк «бездомных» учёных — каким образом звезда театра МХТ стала первым директором Дома Учёных А ещё выяснишь, как попасть на седьмую строчку дореволюционного списка Forbes, разберёшься, как работают встроенные вытяжные пылесосы и система нагрева простыней, и поучишься у директора Дома Учёных тому, как отреставрировать исторический особняк, если денег нет, но держаться нужно. Продолжительность: 1,5 часа (30 минут — экскурсия на улице + 1 час в особняке). Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (возьми с собой обычные проводные наушники с круглым разъемом или получи одноразовые на экскурсии). Доступные даты: 30 марта в 13:30 13 апреля в 13:30