Настал момент вспомнить вкус детства и полакомиться свежайшими глазированными сырками. Ты отправишься в музей истории молока и глазированного сырка компании «Ростагроэкспорт» — значимого игрока на рынке молочной продукции в РФ и за рубежом. Основатели предприятия — Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов — реализовали идею обеспечения населения экологически чистыми, здоровыми и полезными продуктами питания. Познакомишься с историей молока и молочных продуктов, узнаешь о появлении молочных заводов в России, посетишь производство и увидишь процесс создания глазированного сырка, увидишь участок приёмки молока. В программе не только дегустация, но и мастер-класс по изготовлению йогурта. Место встречи: м. Алексеевская, выход №1, на улице. Окончание: м. ВДНХ. Продолжительность: 5-6 часов.