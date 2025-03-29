Её достраивали уже после смерти вождя, поэтому она — самая младшая из всех «семи сестёр» и скорее «хрущёвская», «чем сталинская». Именно решениями Никиты Сергеевича был изменён и фасад высотки, и её внутреннее убранство, и имя, и назначение. Но вопреки всему она не растеряла своего великолепия и несомненно удивит любого своей уникальностью, роскошью и захватывающими видами. И, конечно, историями знаменитых постояльцев, жителей и своих создателей — архитекторов, благодаря таланту которых она и взлетела ввысь. Гуляя по внутренним дворам и шикарным залам высотки, любуясь её подлинными картинами, скульптурами и мозаиками, ты узнаешь: — что обеспечивает душевный комфорт суеверных постояльцев — где находилась самая большая «пепельница» в Советском Союзе — как в Москве появилась «лимита» — что такое «недоскрёб» и какие сюрпризы скрывает его дворик — какие чаевые мечтали получить советские горничные (спойлер: не деньги) А еще удивишься, как отголоски советского прошлого гармонично вписались в современную luxury-действительность и перенесёшься на машине времени в 1977 год, чтобы полюбоваться несуществующей Москвой. Продолжительность: 1,5 часа. Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (возьми с собой обычные проводные наушники с круглым разъемом или получи одноразовые на экскурсии). Доступные даты: 29 марта в 13:30 12 апреля в 13:30