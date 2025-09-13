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Экономика антиутопии: Оруэлл против Хаксли

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

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Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Лекция от подкаста «Деньги Джоули Драконы». «О дивный новый мир» и «1984» — известнейшие фантастические романы и законодатели жанра антиутопии. На лекции попробуют взглянуть на эти миры с необычной стороны, сравнив их экономики: эффективность использования ресурсов, общую экономическую устойчивость, уровень инфляции и динамику ВВП. О том, возможны ли такие экономики в реальном мире, об их сильных и слабых сторонах, а также о том, какая антиутопия ближе каждому из нас, и пойдёт речь на лекции. Лекцию прочтут: Алан Бугулов — финансист и соведущий подкаста «Деньги Джоули Драконы». Много знает о банках, бирже и всём, что связано с деньгами. Любит видеоигры и теории заговоров. Никита Стуров — тренер искусственного интеллекта и соведущий подкаста «Деньги Джоули Драконы». Учит нейросети складно болтать. Любит историю и фантастику.

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