Лекция от подкаста «Деньги Джоули Драконы». «О дивный новый мир» и «1984» — известнейшие фантастические романы и законодатели жанра антиутопии. На лекции попробуют взглянуть на эти миры с необычной стороны, сравнив их экономики: эффективность использования ресурсов, общую экономическую устойчивость, уровень инфляции и динамику ВВП. О том, возможны ли такие экономики в реальном мире, об их сильных и слабых сторонах, а также о том, какая антиутопия ближе каждому из нас, и пойдёт речь на лекции. Лекцию прочтут: Алан Бугулов — финансист и соведущий подкаста «Деньги Джоули Драконы». Много знает о банках, бирже и всём, что связано с деньгами. Любит видеоигры и теории заговоров. Никита Стуров — тренер искусственного интеллекта и соведущий подкаста «Деньги Джоули Драконы». Учит нейросети складно болтать. Любит историю и фантастику.