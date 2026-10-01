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Экочашка

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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

С 8 по 23 октября пройдёт XVI Международный фестиваль экологического документального кино – Экочашка'26. Зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие российские и зарубежные документальные фильмы о природе, людях и хрупком балансе между ними. Все ленты будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль состоится в Общественном центре «Благосфера», пространстве «Среда своих», экоцентре «Сборка», Российском музее леса и центре Зотов. Главная тема 2026 года — взаимосвязи в мире. Расписание смотри по ссылке Пройти регистрацию.

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