В компании филолога Светланы Гурьяновой и научного журналиста Антона Нелихова погрузишься в историю филологического и культурного феномена который, так или иначе, сопровождает нас всю взрослую жизнь. Поговорят про историю ругательств и мата. Узнаешь откуда произошли бранные слова, как матерились наши предки на Руси, как использовали мат культурные слои 19 века, и как мат служил оберегом в русских деревнях. О чём будут говорить: Светлана Гурьянова «Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата». На лекции ты узнаешь: — Как появился русский мат и каковы его исходные функции; — Правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — Каково происхождение отдельных матерных слов; — Как матерились наши предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг; — Какие матерные слова мы потеряли; — Как матерился Пушкин, и чем ругательства его эпохи отличались от современных. В лекции будет использоваться ненормативная лексика в качестве языковых примеров. Антон Нелихов «Как и зачем ругались в деревне». Ругань в русской традиции можно разделить на три части: чёрное слово, злое слово, матерное слово. «Чёрные слова» — безобидные на современный вкус чертыханья. В деревнях они, наоборот, считались самыми опасными. Любой крестьянин мог рассказать историю о детях, проклятых чёрными словами. Детях, которые невидимыми бегают по свету и никак не могут умереть. «Злые слова» составляли целую коллекцию причудливых выражений: «Дурочка ты, глот ненасытный, лоханка бездонная, пропоица бесстыжая». Ими принижали и злили недоброжелателей. А мат часто выполнял функции не ругани, а оберега. Матом отпугивали домовых. Матом боролись с духами болезней. Матом предохранялись от колдовства. Мат был очень привычным в деревнях. В качестве меткого слова он упоминался даже в самых детских народных сказках. Матерные слова писали на кольцах и поддужных колокольчиках. О ругани в русской традиции расскажет писатель Антон Нелихов. Кто рассказывает? Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», тг-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова». Антон Нелихов. Научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке», автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», автор книги «Мифы окаменелостей. От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба».