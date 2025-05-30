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«Эффект наблюдателя» Кати Сысоевой

InGallery, Филипповский переулок, 15/5, вход со двора

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Про событие

Катя о своей экспозиции: «Эффект наблюдателя многогранное и многозначное явление, которое имеет применение в разных областях знания (физике, квантовой механике, психологии, социологии, философии и др.). С точки зрения философии эффект наблюдателя связан с вопросом о влиянии наблюдателя на реальность. Философы спорят, является ли реальность объективной или она формируется восприятием? В этом контексте эффект наблюдателя становится мостом между материальным и идеальным, между внешним миром и внутренним восприятием индивида. Мне интересен процесс взаимодействия психики, внутренней творческой деятельности человека и материального мира. Наблюдая свои внутренние миры, я выбираю роль активного участника и создаю новую реальность в пространстве белого листа». Время работы: вт-вс 12:00-21:00, пн - выходной.

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