Психологический триллер 2026 года от Николаса Виндинга Рефна, ознаменовавший возвращение автора «Драйва» после 10-летнего перерыва. Сюжет рассказывает о начинающей актрисе Эль, которая прилетает в мегаполис на съёмки к своему влиятельному отцу и вступает в соперничество с мачехой. Их разборки быстро перерастают в психоделический кошмар, когда в дело вмешиваются криминальный авторитет и пугающий мистический персонаж. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.