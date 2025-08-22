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Directors Cut x Yauza

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Свой музыкальный вклад будут вносить: Андрей из «Симача», Антон из Tesla Boy, Дима из Bambule и Mendeleev Bar, второй Дима из Strelka Bar, Женя — режиссёр кино и коллекционер музыки, Рома из Yauza Place и Blanc, и Валера, который всё это придумал. В лайнапе: ANDREY ZHILIN / ANTON SEVIDOV / DIMA FOMICHEV / DIMA KARMANOVSKY / KORCHAGIN / ROMEY / VALERA MELMAN Количество бесплатных регистраций ограничено. Вход по регистрации до 20:00 Наличие регистрации или билета не гарантирует вход: FC / DC / 21+ Забронировать стол можно по указанному номеру телефона.

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