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Дзига Вертов. Киноглаз

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

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700₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка-фильм к 130-летию Дзиги Вертова — первая в России ретроспектива режиссёра. Экспозиция погружает в его вселенную: от концепции «киноглаза» и «жизни врасплох» до влияния на современную культуру (клипы, рилсы, документалистику). Главный манифест Вертова — «Человек с киноаппаратом» (1929) — признан одним из лучших фильмов в истории кино. Выставка развёрнута в пространстве, напоминающем бобину плёнки, и включает разделы: «Киноправда», «Киноглаз», «Человек с киноаппаратом», «После Вертова» и др. Посетители видят десятки экранов, могут воспользоваться аудиомаршрутом и монтажным столом. В финале предлагается снять ролик на смартфон — лучшие работы войдут в экспозицию. Вторник — воскресенье 11:00–22:00 (касса до 21:00) Понедельник — выходной

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