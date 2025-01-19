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Дыхательная практика с таро и китайским чаем

3-й Самотёчный переулок, 11с1

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Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В программе: - Небольшая разминка - Дыхательная практика - Расклады таро - Китайская чайная церемония Проводники: Дыхательную практику проводит Адам, живет в Берлине, несколько лет практикует йогу, экстатик-дэнс и проводит практики на дыхание и погружения в лёд. А таро и чайную церемонию проведет Саша, таролог. Стоимость: 1 900 р. По промокоду «Айтан» — 1 400 р. Одежда: удобная, спортивная, как для йоги.

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