В программе: - Небольшая разминка - Дыхательная практика - Расклады таро - Китайская чайная церемония Проводники: Дыхательную практику проводит Адам, живет в Берлине, несколько лет практикует йогу, экстатик-дэнс и проводит практики на дыхание и погружения в лёд. А таро и чайную церемонию проведет Саша, таролог. Стоимость: 1 900 р. По промокоду «Айтан» — 1 400 р. Одежда: удобная, спортивная, как для йоги.