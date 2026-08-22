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Двухдневный сплав по р. Нерская

Место встречи: ст. Подосинки

Начало:

Завершение:

12300₽
Возраст 12+

Про событие

Палатки, сосновый лес и песчаные берега В первый день все встречаются на платформе Подосинки, грузишь тяжёлые вещи в машину и отправляешься до озера Нерское — это поход в 5 километров по сосновым лесным дорогам. Сплав начнётся с очень популярного у местных для купания озера. Получаешь инструктаж, спасжилет, весло и место в байдарке — пора в путь — тебя ждут игзибы Нерской. По пути пообедаешь, а остановишься на стоянке близ Чудесариума — излюбленного места сбора для детских палаточных лагерей. Это впечатляющая постройка посреди леса, к которой вечером сходишь «на экскурсию». Раскладываешь палатку и садишься у костра — этот вечер в соснах и красоте проведёшь в общении и умиротворении. На следующий день начинаешь утро с зарядки и пора собирать лагерь. Продолжишь путь по Нерской до села Хотеичи, здесь сливаются река Гуслица и Нерская, дальше унося свои воды и впадая в Москву-реку близ Воскресенска. Остановишься здесь, у церкви Троицы и на трансфере отправимся до платформы Куровская. По воде пройдёшь порядка 20-ти км. Нерская хороша своим сочетанием неспещного течения, узкого русла, заблудиться в котором невозможно.

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