День Рождения НИИ Снегири на летней сцене! НИИ Снегири подготовили для тебя музыкальную программу в честь открытия летней сцены во Дворе, презентацию-открытие Бинарного Биотеватра со спектаклем «Дон Жуан», зону маркета, пирсинга и тату и еще много разных сюрпризов! В течение трёх дней на сцене во Дворе выступят: Костя Карп / Тёма Бородин / Академ, дэйт!! / Затворница / Уличный оркестр / Федя Фокин / Союз озверелых / dj солнышко / Погнали / Дефект Я / PROTEZ и Daredevil и секретные гости.