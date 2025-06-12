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Двор

НИИ Снегири, Варшавское шоссе, 58с1

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Завершение:

от 350₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

День Рождения НИИ Снегири на летней сцене! НИИ Снегири подготовили для тебя музыкальную программу в честь открытия летней сцены во Дворе, презентацию-открытие Бинарного Биотеватра со спектаклем «Дон Жуан», зону маркета, пирсинга и тату и еще много разных сюрпризов! В течение трёх дней на сцене во Дворе выступят: Костя Карп / Тёма Бородин / Академ, дэйт!! / Затворница / Уличный оркестр / Федя Фокин / Союз озверелых / dj солнышко / Погнали / Дефект Я / PROTEZ и Daredevil и секретные гости.

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