Мужчина и женщина, взрослый и ребёнок, старик и младенец, лето и зима, день и ночь, два дерева... Елене Утенковой-Тихоновой интересна инаковость всего, что в мире, противоположности, благодаря которым существует полнота жизни. Почему выходя на улицу иногда видишь только перечень домов, деревьев, машин, прохожих, а иногда вдруг замираешь от открывшейся на мгновение красоты: улица против солнца, небо с облаком, мальчик на велосипеде, встречный прохожий. Всё это живёт своей жизнью, движется, создавая при этом единое пространство жизни, где всё важно, всё одно в другом. «Как фигура человека в пейзаже сразу становится его центром определяя масштаб всего, что вокруг, так и человек, с котором случается встреча, определяет, высвечивает что-то важное и во мне самой. Главное увидеть» Часы работы: вт-вс 12:00 — 21:00, пн — выходной.