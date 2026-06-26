Мероприятие в двух актах, где концертная часть на закате плавно перетекает в энергичные танцы до рассвета от «Быть деревом — это хорошо» (It's good to be a tree). Одна сторона Луны: Концертная. Состоится на крыше, откуда открывается вид на Москву-реку. В лучах заходящего солнца зазвучит живая музыка, а гостей ждут сразу два живых концерта. Известные импровизаторы NoMusicians, чьи звуки — как дикие побеги, пробивающиеся сквозь асфальт обыденности. Здесь атмосферная электронная музыка и академический минимализм звучат в унисон. Укоренившееся трио Betelgeize с/ IKVA & Valique взбодрят корневую чакру энергичными ритмами и барабанной перкуссией, и, конечно же, наполнят сердце тёплыми африканскими мотивами. Вторая сторона Луны: Танцевальная. Послезакатные танцы поддержит дуэт цветущих резидентов Деревца — Yassen и Daniel Hokum. Эти ребята гарантируют энергичные танцы. NoMusicians Betelgeize с/ IKVA & Valique Yassen Daniel Hokum