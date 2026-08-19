Собираются развеивать мифы вокруг теста и того, что это сложно! Команда шефов вместе с тобой сделает утренние булочки-бриоши, расскажет секрет панкейков и, как бонус, — бурбонового масла, с которым в самом конце ты приготовишь «Криминальные панкейки». Что ждёт в программе? — Небольшая теоретическая часть: как понять тесто, а не просто следовать рецепту. — Наденешь фартук и замешаешь тесто для булочек. Поговоришь о его структуре, этапах развития и о том, почему хорошее тесто не любит спешку. — Тесту нужно будет время «отдохнуть». В это время ты сделаешь бурбоновое масло: карамель, взбитое масло, бурбон. Соберёшь сложный вкус из простых ингредиентов. — Вернёшься к булочкам: сформируешь, смажешь и отправишь в печь. — С «долгим» тестом всё понятно. Разберёшь «быстрое» и запомнишь тонкости пышных панкейков. — Твои панкейки превратятся в «Криминальные панкейки» — с глазуньей, беконом, кленовым сиропом и тем самым бурбоновым маслом. А свежие булочки только из печи упакуют каждому с собой для домашнего завтрака!:)