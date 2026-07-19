Сальвадор Дали… Услышав это имя, несомненно, вспоминается всемирно известный сюрреалист. При этом не все знают о существовании ещё одного Сальвадора Дали – старшего брата художника. Эта лекция будет посвящена именно ему. Дали никогда не видел рано умершего брата, но всю жизнь находился под его незримым влиянием. Кем был брат для яркого и эксцентричного творца? Как он повлиял на поведение и творчество художника? Об этом и многом другом ты узнаешь на лекции. В программе: — познакомишься с понятием «замещающий ребёнок»; — посмотришь на эпатажное поведение Дали через призму его связи с братом; — попробуешь понять, какое место в отношениях двух Сальвадоров могла занимать Гала; — узнаешь, кто ещё из творческих личностей ощутил на себе подобное влияние братьев. Лектор: Андрей Романов — психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, автор Telegram-канала «Театрология души», лектор.