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Два Сальвадора: гений во власти покойного брата

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+

Про событие

Сальвадор Дали… Услышав это имя, несомненно, вспоминается всемирно известный сюрреалист. При этом не все знают о существовании ещё одного Сальвадора Дали – старшего брата художника. Эта лекция будет посвящена именно ему. Дали никогда не видел рано умершего брата, но всю жизнь находился под его незримым влиянием. Кем был брат для яркого и эксцентричного творца? Как он повлиял на поведение и творчество художника? Об этом и многом другом ты узнаешь на лекции. В программе: — познакомишься с понятием «замещающий ребёнок»; — посмотришь на эпатажное поведение Дали через призму его связи с братом; — попробуешь понять, какое место в отношениях двух Сальвадоров могла занимать Гала; — узнаешь, кто ещё из творческих личностей ощутил на себе подобное влияние братьев. Лектор: Андрей Романов — психоаналитически ориентированный психолог, преподаватель Института психологии и психоанализа на Чистых прудах, автор Telegram-канала «Театрология души», лектор.

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