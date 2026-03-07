Юнсн — инди-артистка с узнаваемым сказочным звучанием и тонкой лирикой. В этот вечер пройдёт презентация её второго лонгплея «Хранители маленьких принцесс». Это автор и исполнительница, в чьей музыке переплетаются атмосфера сна, детских воспоминаний и внутреннего света. Ранее артистка выпустила альбом «Среди звёзд упавших», который стал отправной точкой её музыкальной вселенной. Новый альбом — это истории о хрупкости, заботе и силе быть собой. На концерте прозвучат как новые композиции, так и уже знакомые слушателям песни.