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Dusty Beats: B-Side x Юнсн

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Юнсн — инди-артистка с узнаваемым сказочным звучанием и тонкой лирикой. В этот вечер пройдёт презентация её второго лонгплея «Хранители маленьких принцесс». Это автор и исполнительница, в чьей музыке переплетаются атмосфера сна, детских воспоминаний и внутреннего света. Ранее артистка выпустила альбом «Среди звёзд упавших», который стал отправной точкой её музыкальной вселенной. Новый альбом — это истории о хрупкости, заботе и силе быть собой. На концерте прозвучат как новые композиции, так и уже знакомые слушателям песни.

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