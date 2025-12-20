Инди-рок-группа «Несладко» представит большой праздничный live в рамках новой серии камерных концертов Dusty Beats: B-Side — совместного проекта одноимённого тг-канала, винилового издательства Dusty Beats и Дома Винтажной Музыки. Этот концерт станет первым в серии Dusty Beats: B-Side — выступлений артистов, которые редко попадают в чарты, но обладают особой эстетикой и уникальным музыкальным почерком. Гостей ждёт атмосферный новогодний сет, уютная камерная обстановка и эксклюзивная программа.