Dusty Beats: B-Side x Несладко
улица Орджоникидзе, 1
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Инди-рок-группа «Несладко» представит большой праздничный live в рамках новой серии камерных концертов Dusty Beats: B-Side — совместного проекта одноимённого тг-канала, винилового издательства Dusty Beats и Дома Винтажной Музыки. Этот концерт станет первым в серии Dusty Beats: B-Side — выступлений артистов, которые редко попадают в чарты, но обладают особой эстетикой и уникальным музыкальным почерком. Гостей ждёт атмосферный новогодний сет, уютная камерная обстановка и эксклюзивная программа.
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